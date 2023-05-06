Мілан – Лаціо 2:0

Голи: Беннасер, 17, Тео Ернандес, 29.

В Італії стартував 34 тур Серії А. Почався він одразу із одного з центральних матчів між борцями за путівки в Лігу чемпіонів – Мілан приймав Лаціо, пише 24 канал.

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Підопічні Стефано Піолі за останній місяць виграли лише один поєдинок чемпіонату, через що опустились нижче четвертого місця. Натомість Лаціо навпаки закріпився на другій позиції, тому "россонері" перемога була життєво необхідною.

У першому колі римляни не залишили шансів Мілану (4:0). Звітна зустріч невдало почалась для гостей, адже вже на початку гри через травму залишив поле лідер "червоно-чорних" Рафаел Леау.

Реванш вдався

Втім Лаціо сам допоміг Мілану відкрити рахуноку. Непорозуміння між Казале та ексгравцем Шахтаря Маркосом Антоніо призвело до перехоплення м'яча Беннасером. Алжирець перепасувався із Жиру та без проблем відкрив рахунок.

А ближче до перерви гості подвоїли рахунок. Голом-красенем відзначився захисник збірної Франції Тео Ернандес. Отримавши м'яч від кіпера Меньяна, гравець протягнув його від свого майданчика до чужого і красиво вразив ворота Проведеля з дальньої дистанції.

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Мілан тимчасово у топ-4

Після цього підопічні Піолі стали грати на утримання і навіть не дозволили Лаціо нанести хоча б один удар у ствір. Таким чином Мілан бере реванш у римлян і поки що повертається у топ-четвірку.

Наполі – 80 (33 матчі) Лаців – 64 (34) Ювентус – 63 (33) Мілан – 61 (34) Інтер – 60 (33) Аталанта – 58 (33) Рома – 58 (33)

Відставання від "орлів" становить три бали. Втім вже ввечері "россонері" мають випасти із зони ЛЧ, адже у паралельному матчі зіграють прямі конкуренти в особі Інтера та Роми.

Також занепокоєння у фанатів Мілана викликає травма Леау. Вже у середу "россонері" гратимуть перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, де суперником будуть сусіди по місту Інтер.