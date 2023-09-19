Матчи группового этапа Лиги чемпионов проводят во вторник и среду. 19 сентября будут сыграны первые восемь матчей группового этапа. В этот день два матча начнется в 19:45, а еще шесть – в 22:00 по киевскому времени.

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Один из первых матчей выпало сыграть именно Милану и Ньюкаслу в Италии на стадионе "Сан-Сиро".

Если Милан в прошлой сезоне сумел добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил своему извечному сопернику Интеру, то "сороки" возвращаются в главный европейский клубный футбольный турнир после 20-летнего перерыва. В последний раз они выступали в Лиге чемпионов в сезоне 2002/2003. И тогда их соперником в группе на первом этапе было киевское Динамо, а победителем Лиги чемпионов стал именно Милан.

Интересным это противостояние делает и персона полузащитника Сандро Тонали. Он только летом перешел из Милана в Ньюкасл. Хотя не хотел покидать "россонери". Но после того, как Ньюкасл предложил за него 64 миллиона евро, босы Милана чуть не заставили его перейти в английский клуб. Милан он покидал со слезами на глазах.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Милан – Ньюкасл. Здесь также будут опубликованы видео голов.