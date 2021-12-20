Милан – Наполи 0:1
Гол: Эльмас, 5
Уже на пятой минуте гостям удалось забить быстрый гол. Эльмас лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с углового и вывел "Наполи" вперед – 0:1.
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Уже в следующем эпизоде мяч несколько раз отпрыгнул от игроков и вылетел за пределы поля. Гости апеллировали к арбитру об игре рукой у соперника, а уже потом об угловой.
На 18-й минуте хозяева имели реальный шанс забить. Ибрагимович в фирменном стиле опередил после подачи и головой целил в дальний угол – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.
В первом тайме больше реальных угроз команды не создали.
"Сухой тайм"
Сразу после отдыха снова опасность у ворот Наполи создал Ибрагимович. Златан пробил под перекладину. Голкипер в эффектном прыжке достал мяч и перевел на угловой.
Петанья мог удвоить преимущество. Петанья вышел один на один с голкипером, но его догнал защитник и в последний момент снял мяч с ноги.
Другие удары команд были выше ворот.
На последней минуте матча хозяева таки забили. После "пожара" в штрафной Наполи атаку ударом завершил Кессье. Милан уже побежал радоваться, но судья решил пересмотреть момент. После видеоповтора арбитр отменил взятие ворот.
- Наполи минимально обыграл Милан на выезде – 0:1.
- Наполи и Милан с 39 очками располагаются на втором и третьем месте.
- Клубы уступают лишь лидеру Интеру, который опережает соперников на 4 пункта.
Милан – Наполи: видеообзор матча