Воспоминание о "Стамбульском чуде" и поражение Шевченко: чего ждать от битвы Милана и Ливерпуля

Гранды английского и итальянского футбола откроют новый сезон в Лиге чемпионов, который впервые в истории пройдет без разделения на группы. Соперники уже дважды сражались друг с другом в финалах турнира.

Во вторник, 17 сентября, в Лиге чемпионов начинается основной этап сезона 2023-2024. На первый игровой день вынесены шесть матчей, но центральный из них пройдет на миланском "Сан-Сиро", пишет 24 Канал.

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Горячий старт в ЛЧ

На культовой арене сойдутся между собой вице-чемпион Италии Милан и бронзовый призер АПЛ Ливерпуль. Оба клуба сменили летом наставников, поэтому фанатам еще приходится привыкать к новым реалиям.

Милан возглавил бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека и его старт можно назвать неудачным. "Россонери" взяли всего два пункта во встречах против Торино, Пармы и Лацио, но на прошлых выходных наконец-то одержали первую победу – 4:0 против Венеции.

Ливерпуль же наоборот прекрасно начал под руководством Арне Слота. Мерсисайдцы выиграли три матча кряду с общим счетом 7:0, в том числе разгромив принципиальных соперников в лице Манчестер Юнайтед.

Впрочем, первая же игра после международного перерыва завершилась неудачно для Ливерпуля. Команда умудрилась проиграть дома аутсайдеру Ноттингем Форест. Теперь подопечным Слота надо восстановить реноме в Лиге чемпионов.

Когда и где смотреть. Милан – Ливерпуль начнется 17 сентября в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

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В отчетной встрече фаворитом считается Ливерпуль. Коэффициент на триумф подопечных Арне Слота составляет 1,94, тогда как Милана – 3,80. Ничья же оценивается в 3,95.

При этом эксперты уверены в большой результативности в матче. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,61, тогда как на ТМ 2,5 – за 2,36. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты:

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 2,40

Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 2,60

Диогу Жота (Ливерпуль) – 2,70

Луис Диас (Ливерпуль) – 3,00

Альваро Мората (Милан) – 3,10

Ноа Окафор (Милан) – 3,40

Рафаэл Леау (Милан) – 3,80

Кристиан Пулишич (Милан) – 4,20

Доминик Собослаи (Ливерпуль) – 4,80

Рубен Лофтус-Чик (Милан) – 5,50

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История двух финалов

Милан и Ливерпуль провели 4 очных встречи в рамках Лиги чемпионов и две из них – в финалах. В 2005 году мерсисайдцы совершили чудо-камбэк после 0:3 в первом тайме.

Подопечные Рафаэля Бенитеса забили трижды после перерыва и добыли трофей у команды Андрея Шевченко по пенальти. А вот спустя два года, в 2007-м, Милан уже взял реванш – 2:1 с дублем Филиппо Индзаги.