Центральным поединком первого игрового дня станет встреча титулованных Милана и Ливерпуля. Игра состоится на "Сан-Сиро" и начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч

В Украине прямая трансляция матча Милан – Ливерпуль будет доступна на медиасервисе "Megogo". Поединок можно посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный".

За полчаса до игры и сразу после финального свистка состоится традиционная аналитическая студия. В ней примут участие журналисты и приглашенные эксперты.

К слову. Это будет пятый официальный очный поединок между грандами. Сейчас преимущество имеют мерсисайдцы, которые одержали две победы против одной у "россонери", еще однажды была зафиксирована ничья, однако в серии пенальти победил Ливерпуль – это был легендарный финал ЛЧ-2004/2005.

Напомним, что в обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (по два из четырех разных корзин).

Все соперники Ливерпуля: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона.

Милану при этом будет противостоять – Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован.