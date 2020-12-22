У середу, 23 грудня, Мілан на власному полі приймає Лаціо у рамках 14-го туру Серії А. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Мілан – Лаціо: перед матчем

Після 13 турів Серії А Мілан несподівано продовжує очолювати турнірну таблицю. Вони на одне очко випереджають Інтер. Нападник Златан Ібрагімович став одним із тих, хто приніс чималий вклад у такий результат команди, пише 24 канал.

У минулому турі "россонері" зустрічались із Сассуоло. Підопічні Стефано Піолі завдяки двом голам у першій частині гри здобули перемогу над суперником – 1:2.

Цікаво, що Мілан цього сезону у чемпіонаті не забивав суперникам менше, як два м'ячі. Загалом за 13 зустрічей вони наколотили 29 голів.

Лаціо – середняк цього сезону. У їх активі 21 пункт та 8 позиція. У 12 турі "орли" провели складний матч проти Наполі та несподівано для всіх здобули впевнену перемогу 2:0.

Матч 14-го туру Серії А Мілан – Лаціо відбудеться у середу, 23 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Що прогнозують букмекери Marathonbet?

Букмекери віддають мінімальну перевагу господарям цієї зустрічі. Саме на звитягу Мілана можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,3. В успіх суперників вірять трішки менше – 3,24. Нічия у цьому протистоянні оцінена у 3,85.

До слова. Marathonbet виставив на цей матч нульову маржу. Завдяки цьому коефіцієнти на підсумок матчу значно вищі, аніж у конкурентів.

Ймовірно, що після цього поєдинку будуть радіти вболівальники Мілана. На те, що "россонері" зможуть завершити матч з рахунком 2:1 на свою користь стоїть коефіцієнт 8,10.

Не виключено, що у зустрічі таки не зможуть визначити переможця. Нічия 1:1 – 6,20.

Першими у матчі заб'ють господарі – 1,833. На те, що перший гол у зустрічі залетить у ворота підопічних Піолі – 2,23. Аналогічної думки дотримуються експерти і щодо останнього результативного удару у матчі.

За господарів відзначиться Рафаель Леан – 3,00. Слід звернути уваги і на гол у виконанні Браїма Діаса – 3,20.

У складі "орлів" швидше за все заб'є Чіро Іммобіле – 2,20. Також не виключено, що своє прізвище на табло місцевого стадіону запише Феліпе Кайседо – 3,20.