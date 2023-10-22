Милан – Ювентус 0:1

Гол: Локателли, 63

Милан и Ювентус провели встречу в рамках 9-го тура Серии А, победителями из которой вышла "старая синьора". "Росонеры" дали возможность прямому конкуренту приблизиться к себе, пишет 24 Канал.

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С холодной головой

Ювентус продолжает возвращаться в свою привычную форму, навязывая командам с вершины турнирной таблицы борьбу за чемпионство, а вот Милан все же пытается забрать Скудетто в свои руки. Один из ключевых поединков чемпионата, который в дальнейшем может решить судьбу тотального триумфатора в Серии А, обещал ожесточиться, однако команды продемонстрировать не самый зрелищный матч.

Стартовые составы команд / Flashscore

В первом тайме команды на двоих продемонстрировали всего один удар в створ ворот, который организовали "россонеры". Самым интересным моментом в первой 45-минутке стало изъятие Тиава, которое оказалось первым с 1988 года во встречах между Миланом и Ювентусом.

Благодаря красной карточке "красно-черных" второй половине встречи "старая синьора" активировалась. В частности, гол туринского коллектива пришел на 63-й минуте матча, записавшего в свой актив Локателли. Правда, после удара полузащитника Ювентуса мяч отрыкошетив под защитника соперника, дизориентировав голкипера Милану. Туринцы провели показательный второй тайм, что не позволило "россонери" отквитать хотя бы один мяч.

Видео гола:

Таким образом, Ювентус минимально одолевает Милан, что принесло "красно-черным" первое поражение за восемь месяцев на домашнем стадионе "Сан-Сиро" в рамках Серии А, а "старой синьоре" - 5-ю сухую победу в чемпионате Италии этого сезона. Туринцы вышли на третье место (21 очко), а миланцы остались на втором (22 пункта). В итальянские первенства лидирует Интер (23 балла).