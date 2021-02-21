В рамках программы 24 тура Ла Лиги Кадис на выезде вырвал ничью у Барселоны. Матч завершился со счетом 1:1.

Барселона – Кадис 1:1

Голы: Месси, 32 (пен.) - Алекс Фернандес, 89 (пен.)

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Каталонцы на протяжении всего матча контролировали ход встречи. В середине первого тайма хозяева открыли счет. Месси забил с пенальти на 32 минуте. До перерыва "сине-гранатовые" забили еще раз, но гол был отменен.

Видео гола Месси

В концовке матча в ворота тер Штегена был назначен одиннадцатиметровый, который реализовал Алекс Фернандес.

Видео гола Фернандеса

Из-за этого поражения Барселоне не удалось сократить отставание от Реала, которое теперь составляет пять пунктов. Кадис поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы.