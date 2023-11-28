Катастрофа для Милана: Боруссия усложнила "россонери" выход в плей-офф – видео

В преддверии матчей 5-го тура Лиги чемпионов наиболее запутанной была ситуация в группе F. До завершения группового этапа каждая из команд квартета сохраняет шансы на плей-офф.

Милан – Боруссия Д 1:3

Голы: Чуквуэзе, 37 – Ройс, 10, Байно-Гиттенс, 59, Адееми, 69

Полуфиналист Лиги чемпионов-2022/23 итальянский Милан не слишком впечатляет в нынешнем розыгрыше турнира. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, "россонери" должны были побеждать дортмундскую Боруссию, пишет 24 Канал.

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В дебюте матча игроки Милана получили право на пробитие пенальти. Арбитр зафиксировал игру рукой защитника "черно-желтых" Нико Шлоттербека. Оливье Жиру взял ответственность на себя, но голкипер Боруссии Грегор Кобель не позволил 37-летнему форварду реализовать одиннадцатиметровый.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Игроки дортмундской Боруссии в очередной раз доказали футбольное правило. На 10-й минуте поединка немецкая команда получила право на пробитие пенальти, который четко реализовал Марко Ройс.

Хозяева поля сумели отыграться под занавес первого тайма. Нигерийский вингер "россонери" Сэмюэл Чуквуэзе продемонстрировал индивидуальное мастерство и заставил Кобеля доставать мяч из сетки ворот. 1:1 – при ничейном счете команды пошли в раздевалку.

Начало второй 45-минутки снова было за гостями. Англичанин Джейми Байно-Гиттенс воспользовался пасом Марселя Забитцера и вывел свою команду вперед.

На 69-й минуте матча Боруссия развила свое преимущество. Голом отличился форвард "пчел" Карим Адееми.

Все попытки "россонери" отыграться завершились ничем. В итоге Милан уступил Боруссии со счетом 1:3.

Команда Стефано Пиоли усложнила задачу выхода из группы. Милан с 5 очками замыкает квартет F. Тем не менее, шансы на евровесну остаются.

Боруссия гарантировала себе выход в плей-офф. После 5 сыгранных матчей немецкая команда с 10 баллами лидирует в "группе смерти".

Видеообзор матча Милан – Боруссия Д