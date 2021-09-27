Лига чемпионов возвращается на "Сан-Сиро": где смотреть онлайн матч Милан – Атлетико

Лига чемпионов наконец возвращается на домашний стадион Милана "Сан-Сиро". Уже 28 сентября Милан примет в рамках 2 тура группового этапа Лига чемпионов мадридский Атлетико.

Милан – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Поединок между Миланом и Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине поединок покажет платформа MEGOGO.

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В прямом эфире игру Милан – Атлетико покажет телеканал "MEGOGO Футбол 3". Трансляция со стадиона начнется в 21:45.

Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.