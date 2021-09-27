В матче между ПСЖ и Манчестер Сити будет немало уровней противостояния. Это и Лионель Месси против своего бывшего тренера Пепа Гвардиолы. Это и катарские шейхи против эмиров ОАЭ. Но главный – это матч претендентов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

К теме Месси против Гвардиолы: прогноз букмекеров на матч ПСЖ – Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Эти же команды сыграли между собой в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона. И тогда дважды победа была за "горожанами". Сейчас же составы команд несколько изменились. Не изменилось лишь то, что это будет "горячее" противостояние.

В Украине матч ПСЖ – Манчестер Сити покажет платформа Megogo. Она имеет эксклюзивные права на показ всех матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине. Однако доступ к трансляции платный. Можно выбрать подписку "Максимальная" за 299 гривен в месяц, или же выбрать подписку "Спорт" за 199 гривен, куда входят только спортивные каналы.

Матч ПСЖ – Манчестер Сити будет также доступен и абонентам провайдера "Воля" по отдельной подписке.

Матч ПСЖ – Манчестер Сити начнется в 22:00 во вторник, 28 сентября.