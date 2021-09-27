У матчі між ПСЖ та Манчестер Сіті буде чимало рівнів протистояння. Це і Ліонель Мессі проти свого колишнього тренера Пепа Гвардіоли. Це і катарські шейхи проти емірів ОАЕ. Та головний – це матч претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.

До теми Мессі проти Гвардіоли: прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Ці ж команди зіграли між собою у півфіналі Ліги чемпіонів минулого сезону. І тоді двічі перемога була за "містянами". Зараз же склади команд дещо змінилися. Не змінилося лише те, що це буде "гаряче" протистояння.

В Україні матч ПСЖ – Манчестер Сіті покаже платформа Megogo. Вона має ексклюзивні права на показ усіх матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні. Однак доступ до трансляції платний. Можна обрати передплату "Максимальна" за 299 гривень на місяць, або ж обрати передплату "Спорт" за 199 гривень, куди входять лише спортивні канали.

Матч ПСЖ – Манчестер Сіті буде також доступний і абонентам провайдера "Воля" за окремою передплатою.

Матч ПСЖ – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 у вівторок, 28 вересня.