Миколенко забил дебютный гол за Эвертон: видео удара

В матче 36-го тура чемпионата Англии играют Лестер и Эвертон. Мерсисайдцам нужна победа, чтобы выбраться из зоны вылета.

Дебютный гол Миколенко

В рамках 36-го тура чемпионата Англии Лестер примет Эвертона на Кинг Пауэр Стедиум. В стартовом составе гостей на поединок вышел украинец Виталий Миколенко, пишет 24 канал.

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Миколенко забил гол в гостевом матче. Украинец открыл счет на 6-й минуте дальним ударом.

Это первое результативное действие футболиста в 13 матчах за ливерпульский клуб.

Видео удара

Виталий не так давно выступает за "ирисок". Через четыре месяца он успел завоевать расположение фанатов. По версии болельщиков – Миколенко – лучший игрок Эвертона в апреле.

Украинец на один балл опередил бразильца Ришарлисона. А третьим стал молодой талант команды Энтони Гордон.

Миколенко стал пятым украинцем, забивавшим в матче чемпионата Англии. В последний раз это удавалось винггеру Вест Хэма Андрею Ярмоленко в марте 2022 года.

В начале мая клуб украинца сенсационно обыграл Челси и увеличил шансы сохранения "прописки" в АПЛ.

Карьера Миколенко в составе "ирисок"

Миколенко присоединился к ливерпульскому клубу 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.

Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". В общей сложности на его счету 13 матчей за мерсисайдцев, а также 3 в Кубке.

Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером за "ирисок"

Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2026 включительно.

Эвертон перед 36-м туром шел в зоне вылета АПЛ, имея 32 очка после 33 матчей. У команды две игры в запасе.

В начале мая клуб украинца сенсационно обыграл Челси и увеличил шансы сохранения "прописки" в АПЛ.

Кроме Миколенко, в АПЛ играют Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, за пять сезонов выступлений не забивший ни одного гола в чемпионате.