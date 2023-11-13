Миколенко – ужас для соперников: украинец из Эвертона стал рекордсменом АПЛ – голевое видео

Виталий Миколенко набрал невероятную форму в футболке Эвертона. Украинец забил уже во втором подряд поединке.

В этот раз от результативного удара Виталия Миколенко пострадал Кристал Пелес. Не успел комментатор матча объявить стартовые составы команд, как счет во встрече уже был открыт.

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Миколенко набрал отличную форму перед главным матчем Украины

Украинский фланговый защитник подключился к атаке Эвертона и быстро размочили нули на табло. Первый удар Виталия был заблокирован защитником, а после верховой передачи Миколенко головой расстрелял владения хозяев.

Сделал украинец это уже на 54-й секунде поединка АПЛ.

Этим мячом Миколенко не только открыл счет во встрече, но и установил рекорд в текущем сезоне АПЛ-2023/2024. Виталий забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

Как Миколенко забивал Кристал Пелес: смотрите видео

Этот гол защитника сборной Украины начал голевую феерию от Кристал Пелес и Эвертона. Команды на обоих забили в общей сложности 5 мячей, а победу на 86-й минуте вырвали "ириски" 2:3.

Миколенко провел полный матч и заработал еще и желтую карточку.

Эвертон после этой выездной победы завоевал уже 14 очков, но идет лишь на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. Левый украинский защитник провел за "ирисок" уже 11 поединков (2 гола).