Миколенко сыграет против Динамо: клуб договорился о благотворительном матче с Эвертоном

Подопечные Луческу проведут серию благотворительных матчей. Динамо определилось с новым соперником.

Киевский клуб нашел нового соперника

Динамо договорилось с Лионом и Эвертоном о благотворительных матчах. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

До слова Евертон Миколенка запропонував Динамо зіграти благодійний матч на підтримку України

С Лионом киевляне должны сыграть в начале квалификации Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встреча запланирована на 12 июля. Игра с Эвертоном состоится сразу после противостояния с Фенербахче в отборе.

Перед этим Динамо проведет сборы в Швейцарии, где запланированы спарринги с местными командами – Сьон, Лозанна и Ивердон-Спорт.

Миколенко впервые сыграет против Динамо

За Эвертон выступает украинец Виталий Миколенко. Он подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер "ириски" заплатили 23,5 миллионов евро "Динамо".

Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Экс-защитник киевского Динамо играет под 19-м номером.

Эвертон занял 16-е место в турнирной таблице АПЛ в прошедшем сезоне. В активе команды 39 пунктов.

В начале июня владелец Эвертона Фархад Мошири в открытом письме болельщикам сообщил, что английский клуб предложил Динамо сыграть товарищеский матч на "Гудисон-Парк". Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

Киевское Динамо прибыло в Украину. "Бело-синие" прошли медосмотр и приступили к тренировкам в столице.