Миколенко уже подписал контракт с Эвертоном: неожиданная сумма трансфера
Источник:Playsport.ro
Английский Эвертон заканчивает переход защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко. Стоимость соглашения между клубами составит 23 миллиона евро.
В ближайшее время о трансфере объявят официально, и воспитанник киевлян присоединится к команде, выступающей в АПЛ.
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Поскольку Миколенко регулярно играет за сборную Украины, то получить для него разрешение на работу в Англии не станет проблемой.
Также сообщают, что на Виталия серьезно претендовала итальянская Рома. По просьбе португальского тренера Жозе Моуринью римляне были готовы выложить за украинца 18 – 20 миллионов евро. Однако предложение Эвертона больше впечатлило Игоря Суркиса и самого футболиста.
Миколенко в Динамо: коротко
- Информация о том, что Миколенко покинет Динамо, появилась 14-го декабря. Сначала не было информации о клубе, в который может перейти 22-летний украинец.
- В нынешнем сезоне Миколенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи.
- Нынешний контракт Виталия Миколенко с Динамо рассчитан до сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 17 миллионов евро.