Миколенко уже подписал контракт с Эвертоном: неожиданная сумма трансфера

Английский Эвертон заканчивает переход защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко. Стоимость соглашения между клубами составит 23 миллиона евро.

В ближайшее время о трансфере объявят официально, и воспитанник киевлян присоединится к команде, выступающей в АПЛ.

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Поскольку Миколенко регулярно играет за сборную Украины, то получить для него разрешение на работу в Англии не станет проблемой.

Также сообщают, что на Виталия серьезно претендовала итальянская Рома. По просьбе португальского тренера Жозе Моуринью римляне были готовы выложить за украинца 18 – 20 миллионов евро. Однако предложение Эвертона больше впечатлило Игоря Суркиса и самого футболиста.

Миколенко в Динамо: коротко