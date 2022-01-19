Миколенко отсутствовал на первой тренировке нового тренера Эвертона
Источник:Liverpool World
Эвертон получил нового тренера, который готовит команду к матчу против Астон Виллы. Виталий Миколенко отсутствовал на первой тренировке наставника.
Первая тренировка без Миколенко
Дункан Фергюсон повернулся к рулю "ирисок". Специалист уже провел первую тренировку во главе Эвертона.
Стоит узнать Эвертон Миколенко получил нового тренера с фамилией легенды МЮ
Однако тренировочный процесс нового-старого наставника английского клуба прошел без украинского защитника Виталия Миколенко. Об этом сообщает английская пресса.
Пока неизвестно, почему футболист сборной Украины пропустил первую тренировку "ирисок" под руководством 50-летнего специалиста.
Также из-за травм вне тренировочного процесса оказались Аллан, Фабиан Делф и Томас Дэвис.К сведению. Следующий матч Эвертон проведет 22 января дома против Астон Виллы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30.
Новый наставник пришел к тренерскому креслу, чтобы помочь "ирискам" подняться из глубин таблицы. Испанский специалист Рафаэль Бенитес завершил свою работу в клубе АПЛ аж на 16-м месте, имея в своем активе 19 очков.
Бенитес доверял Миколенко, как будет теперь
- Виталий Миколенко лишь 1 января 2022-го года стал игроком Эвертона. 22-летний футболист подписал долговременное соглашение до 30 июня 2026-го.
- Украинец уже успел провести в футболке "ирисок" два матча в АПЛ и Кубке Англии. Дважды выходил в стартовом составе еще тогда команды Бенитеса.