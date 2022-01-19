Миколенко отсутствовал на первой тренировке нового тренера Эвертона

Эвертон получил нового тренера, который готовит команду к матчу против Астон Виллы. Виталий Миколенко отсутствовал на первой тренировке наставника.

Первая тренировка без Миколенко

Дункан Фергюсон повернулся к рулю "ирисок". Специалист уже провел первую тренировку во главе Эвертона.

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Однако тренировочный процесс нового-старого наставника английского клуба прошел без украинского защитника Виталия Миколенко. Об этом сообщает английская пресса.

Пока неизвестно, почему футболист сборной Украины пропустил первую тренировку "ирисок" под руководством 50-летнего специалиста.

Также из-за травм вне тренировочного процесса оказались Аллан, Фабиан Делф и Томас Дэвис.

Следующий матч Эвертон проведет 22 января дома против Астон Виллы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30.

Новый наставник пришел к тренерскому креслу, чтобы помочь "ирискам" подняться из глубин таблицы. Испанский специалист Рафаэль Бенитес завершил свою работу в клубе АПЛ аж на 16-м месте, имея в своем активе 19 очков.

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