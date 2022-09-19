Миколенко очаровал фанатов милым поступком во время чествование памяти королевы Елизаветы II
Украинский защитник Виталий Миколенко становится одним из лидеров английского Эвертона. На этот раз он отметился поступком, не оставшимся без внимания болельщиков команды.
Матч между Эвертоном и Вест Хэмом прошел в воскресенье, 18 сентября. Это был первый матч для команд в чемпионате Англии после смерти королевы Елизаветы II. Перед началом матча состоялась церемония памяти.
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На поле вместе с футболистами вышли дети. И у игроков Эвертона стояли мальчик и девочка. Однако погода на стадионе была достаточно прохладной. Поэтому Миколенко единственный из футболистов снял свою куртку, чтобы одеть девочку. Чем вызвал еще большее восхищение у болельщиков команды.
Сам матч закончился победой Эвертона, ставшей для "ирисок" первой в сезоне. До этого четыре матча подряд команда из Ливерпуля сыграла вничью, а перед тем дважды проиграла.
Миколенко в этом матче совершил 5 отборов, 2 перехвата, 2 выбивания, выиграл 5 дуэлей (из шести), а также нанес один удар.