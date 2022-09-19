Матч между Эвертоном и Вест Хэмом прошел в воскресенье, 18 сентября. Это был первый матч для команд в чемпионате Англии после смерти королевы Елизаветы II. Перед началом матча состоялась церемония памяти.

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На поле вместе с футболистами вышли дети. И у игроков Эвертона стояли мальчик и девочка. Однако погода на стадионе была достаточно прохладной. Поэтому Миколенко единственный из футболистов снял свою куртку, чтобы одеть девочку. Чем вызвал еще большее восхищение у болельщиков команды.

Сам матч закончился победой Эвертона, ставшей для "ирисок" первой в сезоне. До этого четыре матча подряд команда из Ливерпуля сыграла вничью, а перед тем дважды проиграла.

Миколенко в этом матче совершил 5 отборов, 2 перехвата, 2 выбивания, выиграл 5 дуэлей (из шести), а также нанес один удар.