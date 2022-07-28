Немного нервничаю перед игрой, – Миколенко об эмоциях накануне матча с Динамо

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко впервые сыграет против родного клуба – киевского Динамо. Футболист несколько переживает в преддверии встречи с "бывшими".

Миколенко: Поддержка была с первого дня от каждого партнера по команде

Виталий поделился ожиданиями от благотворительного матча с Динамо, который состоится 29 июля. Для него это будет первый матч против киевлян.

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Честно говоря, я немного нервничаю перед игрой. Я встречусь с моими друзьями, моей бывшей командой. Никогда не играл против них,

– сказал Миколенко.

Также украинец отметил поддержку Эвертона, который был инициатором благотворительного матча с Динамо.

"Во-первых, хотелось бы поблагодарить клуб и владельца за поддержку моей страны. Я действительно рад, что этот матч состоится здесь.

Поддержка была с первого дня от каждого партнера по команде, каждого тренера. Знаю, что не так много новостей в Англии (о войне), но каждый день меня спрашивают как дела дома. Просто большое спасибо. Хочу сказать, что хочу драться за этот клуб, потому что меня здесь очень уважают и доверяют. Также уважаю всех и благодарю", – отметил украинский защитник.

В пятницу, 29 июля, Эвертон на своем домашнем стадионе "Гудисон Парк" проведет благотворительный матч с Динамо.

Украинские беженцы, проживающие в Англии, смогут бесплатно получить билеты на этот поединок.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы благотворительным организациям, поддерживающим народ Украины.

Напомним, что киевская команда вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Динамо стало победителем противостояния со стамбульским Фенербахче (1:2).