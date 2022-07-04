Миколенко досрочно вернулся из отпуска к тренировкам: фанаты Эвертона в восторге от украинца

Виталий Миколенко продолжает приятно удивлять болельщиков Эвертона. Украинский защитник досрочно вернулся из отпуска ради тренировок.

"Такие ребята нужны нашему клубу"

Английский клуб продлил отпуск до 10 июля для футболистов, сыгравших за свои национальные команды. В этот список попал защитник Виталий Миколенко, отыгравший за сборную Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций.

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Однако украинскому легионеру не понадобилось столько времени на отдых. Миколенко уже возобновил тренировочный процесс в зале.

Болельщики Эвертона отметили такое трудолюбие Виталия и поставили всем в пример украинца. Еще по ходу чемпионата фанаты уверяли, что в будущем Миколенко станет одним из лучших в команде.

Именно такие ребята нужны нашему клубу,

– заметили фанаты.



Миколенко возобновил тренировочный процесс / Фото EFC DAILY

У Эвертона уже запланированы два контрольных спарринга в подготовке к новому сезону АПЛ. "Ириски" сыграют против лондонского Арсенала (17 июля) и американской Миннесоты Юнайтед (21 июля).

Матчем против Челси клуб Миколенко начнет новый сезон АПЛ, который состоится 6 августа.

Миколенко закрепляется в Эвертоне