Забить гол в этом матче игрокам Эвертона удалось уже на 17-й минуте. Миколенко на своем левом фланге отдал пас на Гордона. Тот прошёл двух соперников, после чего отдал пас на МакНила. Он в прикосновение отдал пас на Ивоби. Полузащитник заметил забегание Гордона в штрафную и отдал пас на него.

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Уже в штрафной Льоренте пытался выбить мяч, но тот проскочил мимо его ног. И Гордон пробил под голкипером Мелье, открыв счет на этой встрече.

А вот когда Лидс сравнял счет, то без участия Миколенко тоже не обошлось. Синистерра получил мяч вблизи штрафной площадки, несколько сместился налево и пробил мимо Миколенко низом в угол ворот. Пикфорд не отреагировал на этот удар.

Матч так и закончился вничью 1:1. Для Эвертона это уже третья ничья подряд в этом сезоне. В целом команда пока не может победить в чемпионате Англии – три ничьих и два поражения.

Видеообзор матча Лидс – Эвертон