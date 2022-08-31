Забити гол в цьому матчі гравцям Евертона вдалося вже на 17-й хвилині. Миколенко на своєму лівому фланзі віддав пас на Гордона. Той пройшов двох суперників, після чого віддав пас на МакНіла. Він в дотик віддав пас на Івобі. А вже півзахисник помітив забігання Гордона у штрафний майданчик, та віддав пас на нього.

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Вже у штрафному Льоренте намагався вибити м'яч, але той проскочив повз його ноги. І Гордон пробив під голкіпером Мельє, відкривши рахунок в цій зустрічі.

А от коли Лідс зрівняв рахунок, то без участі Миколенка теж не обійшлося. Сіністерра отримав м'яч поблизу штрафного майданчика, дещо змістився ліворуч та пробив повз Миколенка низом у кут воріт. Пікфорд не зреагував на цей удар.

Матч так і закінчився внічию 1:1. Для Евертона це вже третя поспіль нічия в цьому сезоні. Загалом команда поки не може перемогти в чемпіонаті Англії – три нічиї та дві поразки.

Відеоогляд матчу Лідс – Евертон