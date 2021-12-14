Миколенко в ближайшие дни покинет Динамо, – СМИ

Уже в скором времени киевское Динамо может потерять одного из лидеров команды Виталия Миколенко. Футболист близок к уходу из команды.

Киевляне могут потерять лидера

22-летний защитник может покинуть украинский чемпионат. По информации издания, уже в ближайшие дни Динамо оформит переход Виталия Миколенко в иностранную команду.

Кстати Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА

Пока не сообщается, какой клуб станет новым домом для футболиста сборной Украины. Известно только, что это будет известный клуб из Европы. Переговоры уже подходят к завершению. Стороны обсуждают последние детали контракта.

Напомним, что Динамо мировой 1:1 с Зарей завершило для себя первую часть сезона. Подопечные Мирчи Луческу идут вторыми, уступая только лидеру таблицы УПЛ Шахтеру. Отставание от "горняков" составляет два очка.

Карьера Миколенко в Динамо