Мой отец защищает Украину в составе ВСУ, – Романчук о важности медали чемпионата мира
Источник:Суспільне Спорт
Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен рассказал о важности этой медали.
Романчук: Задание было отдаться полностью
Титулованный украинский палец рассказал о своем отце, который защищает Украину в рядах Вооруженных Сил Украины. Михаил подчеркнул, что, несмотря на какие-либо сложности, его земляки не сдадутся.
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Задание было отдаться полностью. Я это и сделал (на дистанции 800 метров), и сил вообще не осталось. Мой отец сейчас защищает нашу страну вместе со всеми другими военными – ВСУ, Нацгвардией,
– сказал Михаил.
"Единственное, что я могу сейчас сделать, – это показывать высокие результаты, показывать, на что способен украинский народ, что мы боремся до конца, несмотря на ситуацию в стране, мы боремся за победу", – добавил спортсмен.
Что известно о пловце
- С Олимпиады-2020, которая прошла в Токио, Михаил привез сразу две награды. На дистанции 1500 метров свободным стилем украинец завоевал "серебро", а на 800 метрах свободным стилем стал третьим.
- Романчук сразится за вторую медаль на Чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Михаил прошел в финал 1500 м свободным стилем на турнире.
- Пловец будет соревноваться еще на двух дистанциях чемпионата мира по водным видам спорта: в заплывах на 5 и 10 километров на открытой воде.