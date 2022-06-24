Мой отец защищает Украину в составе ВСУ, – Романчук о важности медали чемпионата мира

Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен рассказал о важности этой медали.

Романчук: Задание было отдаться полностью

Титулованный украинский палец рассказал о своем отце, который защищает Украину в рядах Вооруженных Сил Украины. Михаил подчеркнул, что, несмотря на какие-либо сложности, его земляки не сдадутся.

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Задание было отдаться полностью. Я это и сделал (на дистанции 800 метров), и сил вообще не осталось. Мой отец сейчас защищает нашу страну вместе со всеми другими военными – ВСУ, Нацгвардией,

– сказал Михаил.

"Единственное, что я могу сейчас сделать, – это показывать высокие результаты, показывать, на что способен украинский народ, что мы боремся до конца, несмотря на ситуацию в стране, мы боремся за победу", – добавил спортсмен.

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