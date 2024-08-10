Михайлюк нашел новый клуб в НБА: где будет играть украинец в новом сезоне

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк после чемпионского сезона в Бостоне сменит клубную прописку. "Селтикс" решили не продлевать соглашение с нашим спортсменом, поэтому он стал свободным агентом.

Сообщается, что украинец имел несколько предложений из Европы, однако все же решил остаться в НБА. Михайлюк договорился о четырехлетнем контракте с клубом НБА Юта Джаз.

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Новый этап в карьере Михайлюка

За этот период украинец заработает 15 миллионов долларов. Однако, по информации инсайдера Тони Джонса, он будет иметь гарантию только на первый год соглашения.

Первый год контракта Михайлюка полностью гарантирован на сумму 3,5 миллиона долларов, сообщают источники The Athletic, а следующие три – негарантированы. Он переходит в Юту с шансом зарабатывать минуты на обеих фланговых позициях,

– сказал Джонс.

Что интересно, Михайлюк будет не первым украинским игроком в истории "Джаз". Ранее четыре сезона в ее составе провел Кирилл Фесенко.

. Юта станет восьмой командой НБА в карьере Святослава. Он также выступал за Лейкерс, Детройт, Оклахому-Сити, Торонто, Нью-Йорк, Шарлотт и Бостон.

Напомним, что в прошлом сезоне Святослав Михайлюк провел 41 матч, набирая в среднем за матч 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи. Он стал лишь вторым украинцем, кто выигрывал НБА.