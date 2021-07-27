Романчук: Болейте за нас и мы сделаем все как можно лучше

В полуфинале Михаил продемонстрировал время 7:41.28, что является рекордом на Олимпийских играх. Причина в том, что плавание вольным стилем на дистанции 800 метров вернулось на Олимпийские игры впервые за более 100 лет.

Узнайте больше Украинский пловец Михаил Романчук вышел в финал Олимпиады с рекордом

Пока все хорошо. Завтра день отдыха, а послезавтра – финал. Я доволен. Сейчас одни мысли о своей работе, которую надо выполнить хорошо,

– сказал Романчук.

Также Михаил обратил внимание на соперников в заплыве. В полуфинале успешно выступил и украинец Сергей Фролов.

"Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тонн. Конечно, хочется выиграть", – отметил Романчук.

Михаил в завершение поблагодарил украинских болельщиков за поддержку.

"Спасибо всем украинцам, которые смотрят и поддерживают всю нашу сборную, независимо от вида спорта. Болейте за нас и мы сделаем все как можно лучше", – резюмировал Михаил.

Финал Олимпийских игр по плаванию на 800 метров вольным стилем состоится 29 июля. Начало в 04:30 по киевскому времени. Романчук – фаворит Олимпиады-2020.