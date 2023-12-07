В румынском городе Отопень в рамках чемпионата Европы по плаванию на короткой воде состоялся заплыв на 1500 метров вольным стилем. Украинец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду.

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Интересно, что в финал 1500-метровки свободным стилем Романчук отобрался с шестым общим результатом по итогам квалификации. Но это не помешало ему показать класс в решающем заплыве.

1500 метров, вольный стиль. Финал

Даниель Виффен (Ирландия) 14:09.11 мин Давид Обри (Франция) 14:21.78 Михаил Романчук (Украина) 14:22.18

Это выступление стало для Романчука первым за четыре месяца. В последний раз украинский пловец соперничал еще на чемпионате мира 2023, который закончил без наград.

Стоит отметить, что медаль стала второй для Михаила Романчука в карьере на уровне чемпионатов Европы на короткой воде. Первым было "золото" в 2017 году на этой же дистанции.