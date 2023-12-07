У румунському місті Отопень у межах чемпіонату Європи з плавання на короткій воді відбувся заплив 1500 метрів вільним стилем. Українець Михайло Романчук здобув бронзову нагороду.
Читайте також: Лідер збірної України готуватиметься до ОІ-2024 в спорткомплексі, який обстріляла Росія
Цікаво, що у фінал 1500-метрівки вільним стилем Романчук відібрався з шостим загальним результатом за підсумками кваліфікації. Але це не завадило йому показати клас у вирішальному запливі.
1500 метрів, вільний стиль. Фінал
- Данієль Віффен (Ірландія) 14:09.11 хв
- Давід Обрі (Франція) 14:21.78
- Михайло Романчук (Україна) 14:22.18
Цей виступ став для Романчука першим за чотири місяці. Востаннє український плавець змагався ще на чемпіонаті світу 2023, який закінчив без нагород.