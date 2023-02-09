Михаил Мудрик уже сыграл два матча за свою новую команду, но результативными действиями пока не отличился. А вот на тренировках Челси украинец один из самых лучших.
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Звезды Челси признали талант Мудрика
Во время подготовки к предстоящим поединкам звезды Челси сразились между собой за самый эффектный гол. Упражнение кроме Мудрика выполняли Жуан Фелиш, Энцо Фернандес. У каждого из них отлично поставленный удар.
Впрочем, самый красивый гол удался именно украинскому футболисту. За выполнение бильярдного удара в девятку Михаил получил одобрительные аплодисменты от партнеров по команде. Да и сам Мудрик остался доволен точным выстрелом.
Видео удара Мудрика на тренировке
Теперь Михаилу осталось продемонстрировать свое мастерство в ближайшем матче.