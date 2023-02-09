Михайло Мудрик вже зіграв два матчі за свою новую команду, але результативними діями ще не відзначився. А от на тренуваннях Челсі українець один з найкращих.

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Зірки Челсі визнали талант Мудрика

Під час підготовки до майбутніх поєдинків зірки Челсі позмагалися між собою за самий ефектний гол. Вправу, крім Мудрика, виконували Жуан Феліш, Енцо Фернандес. У кожного з них чудово поставлений удар.

Втім, найкрасивіший гол вдався саме українському футболісту. За виконання більярдного удару у самісіньку дев'ятку Михайло отримав схвальні аплодисменти від партнерів по команді. Та й сам Мудрик залишився задоволений влучним пострілом.

Відео удару Мудрика на тренуванні

Тепер Михайлу залишилося продемонструвати свою майстерність у найближчому матчі.

Нагадаємо, що у суботу 11 лютого підопічні Поттера зіграють на виїзді проти Вест Хема. Наразі "сині" займають 9-ту сходинку таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 30 пунктів. Колишня команда Ярмоленко балансує на межі вильоту, займаючи 17 місце.