Мудрик восстановился от травм перед матчами сборной Украины в отборе на Евро-2024

Положительные новости прилетели из расположения лондонского "Челси". Михаил Мудрик снова тренируется вместе с командой.

Михаил Мудрик травмировался на одной из тренировок "синих". Из-за повреждений футболист уже пропустил матч УПЛ против Лутона (3:0) и игру второго круга Кубка лиги против Уимблдона (2:1).

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Позитивные новости для сборной Украины

Вечером 31 августа левый вингер сборной Украины выложил в своем инстаграмме фотографию по тренировке Челси. Михаил поделился фотографией с одноклубником Мало Густом, которого "синие" приобрели в январе 2023-го за 30 миллионов евро. До этого этот легионер играл в аренде за Лион.

Рад вернуться,

– подписал фото Мудрик.



Мудрик вернулся в общую группу Челси / Скриншот из инстаграмма Михаила

Это отличные новости не только для Челси, но и для сборной Украины, которая 9 и 12 сентября проведет два матча отбора на Евро-2024 против Англии и Италии соответственно. Михаил получил вызов на эти поединки "сине-желтых".

Уже 2 сентября Мудрик может помочь аристократам в домашней игре против Ноттингема Фореста (начало в 17:00).

Только в прошлом туре Челси одержало свою первую победу в новом сезоне АПЛ-2023/2024. До этого подопечные Маурисио Почеттино расписали ничью с Ливерпулем (1:1) и проиграли Вест Хэму (3:1). "Синие" с 4 баллами занимают 10 место в таблице.

Недавно также появился интересный инсайд о том, что Челси пыталось спихнуть Мудрика в Арсенал, обменяв его на Эмиля Смит-Роу. Однако "канониры" отказались от такого звездного обмена. Вроде бы в Челси недовольны дисциплиной Михаила, поэтому пытается выбросить его из команды. Хотя перед этим была информация, что Почеттино рассчитывает на украинца в этом сезоне.

В сезоне-2023/2024 Мудрик дважды выходил на поле в футболке Челси, отыграв суммарно всего 54 минуты.