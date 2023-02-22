Все идет далеко не по плану: Михаил Мудрик установил антирекорд АПЛ

Украинский вингер сейчас удивляет болельщиков футбола в отрицательном ключе. Михаил Мудрик успел стать худшим в истории АПЛ по определенному показателю.

Михаилу Мудрику удалось войти в истории Английской Премьер-лиги с плохой репутацией. Украинец установил антирекорд АПЛ в сенсационно проигранном матче.

Достойно внимания Миколенко похвалил тренера Эвертона и вспомнил утомительные тренировки Луческу

Пора собраться

Лондонский Челси, выглядящий в текущем сезоне далеко не лучшим образом, в 24 туре сенсационно уступил последнему месту АПЛ Саутгемптному (1:0). Михаил Мудрик появился на поле на 64-й минуте встречи. Украинскому вингеру снова не пошла игра, поэтому Мудрик продемонстрировал в край вылезший в статистику футболистый футбол.

За проведённое на поле время Михаил потерял мяч 20 раз. Это стало антирекордом АПЛ среди футболистов, появлявшихся на футбольном поле во втором тайме. До этого Мудрик успел установить свой личный рекорд в дебютном матче по футболке "пенсионеров".

Украинец в Челсе