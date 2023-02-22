Михайлу Мудрику вдалось увійти в історії Англійської Прем'єр-ліги з поганою репутацією. Українець встановив антирекорд АПЛ у сенсаційно програному матчі.

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Лондонський Челсі, який виглядає у поточному сезоні далеко не найкращим чином, у 24-му турі сенсаційно поступився останньому місцю АПЛ Саутгемптному (1:0). Михайло Мудрик з'явився на полі на 64-ій хвилині зустрічі. Українському вінгеру знову не пішла гра, тому Мудрик продемонстрував в край поганий футбол, що вилізло у статистику.

За проведений на полі час Михайло втратив м'яч 20 разів. Це стало антирекордом АПЛ серед футболістів, які з'являлись на футбольному полі у другому таймі. До того Мудрик встиг встановити свій особистий рекорд у дебютному матчі у футболці "пенсіонерів".

Українець в Челсі