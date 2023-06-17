"Никогда не сомневайтесь во мне": кто стал Львом матча в поединке против Северной Македонии

Михаил Мудрик выдал хороший поединок против балканской страны в рамках отбора к Евро-2024. Вингер получил ответную награду за свои старания.

Михаил Мудрик признан Львом матча в противостоянии против Северной Македонии. Молодой нападающий прокомментировал свои действия на поле.

Достойно внимания Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Результат приходит со временем

Сборная Украины устроила гениальный камбэк в матче против Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024 (2:3). "Сине-желтые" уступали своему сопернику после первого тайма со счетом 2:0, однако смогли собраться с силами и мыслями и перевернуть все с ног на голову. Львиную долю вклада в триумф украинцев сделал и Михаил Мудрик, отличившийся дебютными результативными действиями в футболке национальной сборной.

В частности, вингер оформил два гениальных ассиста – сначала Михаил продемонстрировал индивидуальные навыки и скорость, прорвавшись по флангу и прострелив (там уже на месте оказался Ефим Конопля, который сравнял счет в матче), а затем Мудрик невероятным образом забросил мяч в штрафную македонцев , вовремя отреагировав на вбегание Цыганкова, который и вывел "сине-желтых" вперед. Таким образом, украинские болельщики (36%) признали именно Михаила лучшим игроком встречи.

Никогда не сомневайтесь во мне. Рад, что Конопля забил такой гол – оказался в этом месте и в это время. Второй ассист? Увидел Ваната и Цыганкова. Надо было выбрать, где пас будет лучше. Увидел, что Ванат не готов, а Витя забегает в зону. За сборную – такой кайф, все свои ребята. Очень кайфую от сборной. Очень приятный тренерский штаб, все стремятся к победам, правильное настроение. Скучал очень по ребятам. Приятно с ними проводить время, а после таких матчей – вдвое приятнее. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что господин или пропал, начали доставать запасы. Поняли, что это еще не приговор, бились до конца,

– рассказал Мудрик.

Напомним, что сборная Украины свой стартовый матч отбора к Евро-2024 проиграла сборной Англии (0:2). Тогда "сине-желтых" на поле выводил временный исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань. Следующий матч украинцев в рамках квалификации состоится уже 19 июня против сборной Мальты, который свои первые две встречи проиграла (Петухи Македония победил со счетом 2:1 и Англия – 0:4).