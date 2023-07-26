"Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы": Мудрик резко о безголевой серии

Михаил Мудрик рассказал, как он реагирует на негатив со стороны болельщиков. Футболист сфокусирован только на собственном "я".

Михаил Мудрик прокомментировал свою безголевую серию в составе лондонского "Челси". Украинец отметил, что он никому не обязан.

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Уверен в своих силах

Талантливый вингер приходил в состояние "аристократов" в роли того, от кого болельщики столичного клуба ждали футбольной сказки. Конечно же, украинцу, за которого Челси выплатил Шахтеру 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов, потребовалось время на адаптацию, однако из-за кризисного состояния "пенсионеров" Мудрику старт в новом коллективе дался сложно. Такое расписание событий не подошло фанатам лондонцев, поэтому те бросились критиковать "драгоценного" Михаила, который с полугода в Челси отдал всего 2 ассиста, а голов вообще не забивал.

Если люди многое ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что они этого ожидают. Посмотрите, мы с Джексоном в первый раз сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать,

– сказал Мудрик.

Однако следует отметить, что украинец все же забил свой первый мяч в футболке лондонцев. Произошло это в товарищеском матче против Брайтона (4:3), где украинец продемонстрировал свою заоблачную скорость и технику, завершив кратковременное шоу мощным результативным ударом из-за пределов штрафной.