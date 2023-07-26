Михайло Мудрик прокоментував свою безгольову серію у складі лондонського Челсі. Українець зазначив, що він нікому не зобов'язаний.

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Впевнений у своїх силах

Талановитий вінгер приходив у стан "аристократів" у ролі того, від кого вболівальники столичного клубу очікували футбольної казки. Звичайно ж, українцю, за якого Челсі виплатив Шахтарю 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусів, потрібен був час на адаптацію, проте через кризовий стан "пенсіонерів" Мудрику старт у новому колективі дався складно. Такий розклад подій не підійшов фанатам лондонців, тому ті кинулися критикувати "коштовного" Михайла, який зі пів року у Челсі віддав всього 2 асисти, а голів взагалі не забивав.

Якщо люди багато чекають від когось, то це їхні проблеми. Тому що вони це очікують. Подивіться, ми з Джексоном уперше зіграли разом. Тільки уявіть, що ми можемо зробити,

– сказав Мудрик.

Проте варто відзначити, що українець все ж забив свій перший м'яч у футболці лондонців. Сталося це у товариському матчі проти Брайтона (4:3), де українець продемонстрував свою позахмарну швидкість та техніку, завершивши короткочасне шоу потужним результативним ударом з-за меж карного майданчика.