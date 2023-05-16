На стиле: Мудрик показал, как отдыхает вне футбольного поля – фото
Источник:инстаграмм Михаила Мудрика
Челси 13 мая потерял победу в домашнем матче против Ноттингем Фореста (2:2). Михаил Мудрик наблюдал за матчем со скамейки запасных "синих".
На левом фланге Челси Михаила Мудрика успешно заменил Рахим Стерлинг, ставший автором быстрого дубля в ворота соперника. Однако даже эти два гола не позволили "аристократам" победить при поддержке родных трибун.
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Набрался сил перед последними матчами сезона
Финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2.
После поединка Михаил Мудрик решил прогуляться по лондонским улицам.Михаил показал, что проводит свое свободное время не только в спортзале, как это привыкли видеть его подписчики в инстаграмме. Ведь футболист много работает вне футбольного поля, чтобы еще больше улучшить свои сильные стороны.
Мудрик сделал фото в стильных очках, дополнявших его образ.
Мудрик прогулялся по улицам Лондона / Скриншот из инстаграмма футболиста
Напомним, что недавно украинский футболист прилетал в Мадрид, чтобы увидеть финал мужского ATP 1000 между Карлосом Алькарасом Гарфией и немцем Яно-Леннардом Штруффом, в котором победил испанец.
Главное о Мудрике в Лондоне
- Напомним, что Мудрик перебрался в Челси в середине января 2023 года. Михаил подписал долгосрочный контракт сроком до конца июня 2031 года.
- С тех пор провел в футболке лондонского клуба 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами, но пока еще не забивал.
- Последний раз выходил на футбольное поле 6 мая в матче против Борнмута, за который выступает Илья Забарный. В том поединке украинский левый вингер провел 63 минуты и запомнился только желтой карточкой, полученной на 15-й минуте встречи. Этот поединок закончился победой Челси 1:3.