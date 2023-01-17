Мудрик трогательно простился с Шахтером: эмоциональное видео новой звезды Челси

Бывший вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик будет защищать цвета одного из грандов европейского футбола. Самый дорогой украинский футболист вспомнил основные вехи карьеры в составе "горняков".

Михаил Мудрик совершил сногсшибательный скачок в карьере. Практически за один год он превратился из игрока запаса "горняков" в самого дорогого футболиста в истории Украины.

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Шахтер дважды отдавал талантливого футболиста в аренду в другие клубы, но он всегда возвращался в надежде стать основным игроком команды.

Мудрик поблагодарил Шахтера

Новичок Челси опубликовал пост в Instagram, в котором трогательно простился с Шахтером. Михаил вспомнил годы, которые провел в футболке "горняков".

Мне удалось играть с такими игроками, как вы. Мне удалось познакомиться с такими людьми как вы. Спасибо за все, команда. Буду скучать,

– написал Мудрик.

Видео с постом Мудрика

В ответ Шахтер поблагодарил Мудрика и пожелал успеха в дальнейшей карьере.

Основные этапы карьеры Мудрика

Михаил Мудрик родился в Краснограде в Харьковской области.

Свое футбольное образование начал в Академии харьковского Металлиста.

В дальнейшем Мудрик выступал за молодежные команды Днепра и Шахтера.

В возрасте 17 лет дебютировал за основной состав "горняков".

На правах аренды Мудрик играл в чемпионате Украины за киевский Арсенал и Десну.

Итальянец Роберто Де Дзерби первым начал доверять Мудрику место в основном составе.

Талант Мудрика в полной мере открылся осенью 2022 года, когда он забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 18 матчах.

Напомним, что Михаил Мудрик подписал контракт с "Челси" до конца июня 2031 года. Вингер будет выступать под 15-м номером.