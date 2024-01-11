Мудрик в компании топ-звезд АПЛ: украинец оказался среди лучших дриблеров сезона

Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик владеет фантастическим талантом. Пресс-служба АПЛ включила украинца в подборку лучших финтов сезона.

Официальный аккаунт английской Премьер-лиги опубликовал нарезку лучших финтов сезона 2023/24. Среди самых техничных звезд АПЛ оказался Михаил Мудрик.

Читайте также Сравнивает с братом: одноклубник Мудрика рассказал, как скучает по украинцу

В видеоролик попали два эпизода с участием Мудрика. В первом украинец перехитрил соперника, прокинув ему мяч между ног. Этот момент случился в поединке против Шеффилда Юнайтеда (2:0). А во втором эпизоде Михаил обыграл защитника Эвертона, который хотел отобрать мяч у быстроногого вингера.

Видео лучших финтов АПЛ сезона 2023/24

Ранее мы сообщали, что Челси позорно уступил представителю Чемпионшипа Мидлсбро (0:1) в полуфинале Кубка лиги. Мудрик сыграл 27 минут во втором тайме и имел мало шансов изменить счет на табло.

Свой следующий матч Челси сыграет 13 января против Фулхэма. Поединок состоится в рамках 21-го тура АПЛ. В турнирной таблице "пенсионеры" замыкают десятку с 28 очками в 20 матчах.

Михаил Мудрик в сезоне 2023/24 сыграл 21 матч во всех турнирах. На его счету 4 гола и 2 голевые передачи.