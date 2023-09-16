Этого не хватает в официальных матчах: Мудрик зажег на тренировке Челси – яркое видео

Михаил Мудрик вернулся в Челси после выступлений за сборную Украины по отбору к Евро-2024. Украинец продолжает быть одним из лучших игроков "синих" во время тренировочного процесса.

Левый вингер сборной Украины показал очередную порцию отличных действий на одной из тренировок Челси. Михаил показал все свои сильные стороны, а во время двусторонней игры легко на фланге пробежал мимо одноклубника, который так и не смог остановить Мудрика.

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Надо перенести эту игру уже в официальные матчи

Действия украинца оценили его партнеры по команде и тренерский штаб аристократов.

Теперь все эти полезные умения Мудрику следует перенести на футбольное поле уже в официальных матчах Челси. Михаил же потерялся после того, как перешел в лондонский клуб.

Видео действий Михаила Мудрика на тренировке Челси

Вероятно, что в ближайшем матче Мудрик выйдет в старте Челси. Маурисио Почеттино наигрывал на тренировке связи Мудрик – Чилвелл. Потому оба могут сыграть с первых минут в поединке АПЛ против Борнмута, за который выступает другой украинец Илья Забарный. Начало в 16.00.