Лівий вінгер збірної України показав чергову порцію відмінних дій на одному із тренувань Челсі. Михайло показав усі свої сильні сторони, а під час двосторонньої гри легко на фланзі пробіг повз одноклубника, який так і не зміг зупинити Мудрика.

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Треба перенести цю гру вже в офіційні матчі

Дії українця оцінили його партнери по команді та тренерський штаб "аристократів".

Тепер ці всі корисні вміння Мудрику слід перенести на футбольне поле вже в офіційних матчах Челсі. Адже Михайло загубився після того, як перейшов у лондонський клуб.

Відео дій Михайла Мудрика на тренуванні Челсі

Ймовірно, що у найближчому матчі Мудрик вийде у старті Челсі. Маурісіо Почеттіно награвав на тренуванні зв'язку Мудрик – Чілвелл. Тому обидва можуть зіграти з перших хвилин у поєдинку АПЛ проти Борнмута, за який виступає інший українець Ілля Забарний. Початок о 16:00.