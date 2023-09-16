Лівий вінгер збірної України показав чергову порцію відмінних дій на одному із тренувань Челсі. Михайло показав усі свої сильні сторони, а під час двосторонньої гри легко на фланзі пробіг повз одноклубника, який так і не зміг зупинити Мудрика.
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Треба перенести цю гру вже в офіційні матчі
Дії українця оцінили його партнери по команді та тренерський штаб "аристократів".
Тепер ці всі корисні вміння Мудрику слід перенести на футбольне поле вже в офіційних матчах Челсі. Адже Михайло загубився після того, як перейшов у лондонський клуб.
Відео дій Михайла Мудрика на тренуванні Челсі
Ймовірно, що у найближчому матчі Мудрик вийде у старті Челсі. Маурісіо Почеттіно награвав на тренуванні зв'язку Мудрик – Чілвелл. Тому обидва можуть зіграти з перших хвилин у поєдинку АПЛ проти Борнмута, за який виступає інший українець Ілля Забарний. Початок о 16:00.
- Відзначимо, що Мудрик у новому сезоні взяв участь у трьох матчах "синіх" та загалом провів на полі сумарно лише 67 хвилин. Челсі ж після 4-х турів йде лише на 12-й позиції, набравши лише 4 бали.
- Нагадаємо, що Михайло перейшов у лондонський клуб у січні 2023-го, провівши у футболці "аристократів" 20 поєдинків (2 асисти).