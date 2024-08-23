Мудрик подписал соглашение со скандальным футбольным агентством

Михаил Мудрик, выступающий за Челси, решил сменить агента. Теперь интересы украинского вингера будет представлять компания Вадима Шаблия.

Игрок Челси и сборной Украины Михаил Мудрик стал подопечным агентства ProStar. Ранее, интересы вингера представляла компания Alik Footbal Management и агент Алексей Алехин.

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Новый агент Михаила Мудрика

На официальной странице ProStar сообщили о подписании соглашения с полузащитником "аристократов" Михаилом Мудриком. Также в агентстве выразили благодарность футболисту за доверие.

В начале большого пути. Благодарны за доверие, Михаил! Искренне верим, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, продуктивным и долговременным! Теперь тебя поддерживает сильная команда, которая всегда готова помочь. Лучшее впереди, Михаил, потому что ты этого заслуживаешь,

– написали ProStar.

Напомним, что осенью прошлого года, агентство Вадима Шаблия вляпалсь в громкий скандал относительно футболиста-предателя Украины – Марко Мампасси. Игрок сменил украинское гражданство на российское, но ProStar продолжал представлять интересы футболиста.

Вчера, 22 августа, Михаил Мудрик сыграл в квалификации Лиги конференций против Серветта. Лондонский Челси уверенно победил швейцарцев, но за 90 минут на поле, украинец не отметился результативными действиями.