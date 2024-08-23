Гравець Челсі та збірної України Михайло Мудрик став підопічним агенції ProStar. Раніше, інтереси вінгера представляла компанія Alik Footbal Management та агент Олексій Альохін.

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Новий агент Михайла Мудрика

На офіційній сторінці ProStar повідомили про підписання угоди з півзахисником "аристократів" Михайлом Мудриком. Також в агенції висловили вдячність футболісту за довіру.

На початку великого шляху. Вдячні за довіру, Михайле! Щиро віримо, що наша співпраця буде взаємовигідною, продуктивною та довготривалою! Тепер тебе підтримує сильна команда, яка завжди готова допомогти. Найкраще попереду, Михайло, бо ти на це заслуговуєш,

– написали ProStar.

Нагадаємо, що восени минулого року, агенція Вадима Шаблія вляпалсь у гучний скандал щодо футболіста-зрадника України – Марко Мампассі. Гравець змінив українське громадянство на російське, але ProStar продовжував представляти інтереси футболіста.

Вчора, 22 серпня, Михайло Мудрик зіграв у кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта. Лондонський Челсі впевнено переміг швейцарців, але за 90 хвилин на полі, українець не відзначився результативними діями.