Люди еще не видели лучшую версию меня, – Мудрик решительно настроен зажечь в новом сезоне

Михаил Мудрик уже провел полтора сезона в Челси после трансфера из Шахтера. Его хорошие выступления часто чередуются с неубедительными, что очень беспокоит фанатов "синих".

Уже на этой неделе начинается новая кампания Английской Премьер-лиги. Перед ее стартом украинец пообщался с пресс-службой Челси.

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Большие надежды от нового сезона

Мудрик заявил, что он решительно настроен в сезоне-2024/2025 выйти на новый уровень. Вингер рассказал, что очень много работает над совершенствованием своей игры и верит, что это принесет свой результат.

Люди еще не видели лучшую версию меня. Впереди еще многое. Я много работаю на поле и вне его. Иногда ты очень сильно хочешь чего-то, но только в нужный момент это происходит. Ты можешь слишком сильно стараться, поэтому нужно найти баланс. Когда это произойдет, ты добьешься успеха. Я уверен, что со временем вы увидите меня с лучшей стороны,

– сказал Мудрик.

Также Михаил прокомментировал изменение игрового стиля Челси под руководством нового тренера Марески. В предсезонке наставник требовал от вингеров оставаться высоко и широко, атакуя фулбека соперника.

"Мне это нравится, потому что наш стиль игры очень похож на то, как все, и я тоже, хотят играть. Мы можем показать свое качество под его руководством. Его стиль игры мне, определенно, поможет. То, как мы будем играть, будет действительно интересно в этом сезоне, и я надеюсь, что мы добьемся успеха. Давайте доверимся процессу, а потом насладимся игрой", – заявил украинец.

. После перехода в Челси Михаил Мудрик провел 58 матчах за лондонский клуб. В них украинский футболист забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Отметим, что Челси начнет сезон-2024/2025 матчем против Манчестер Сити в первом туре АПЛ. Он состоится 18 августа в 18:30.