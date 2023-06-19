Серьезная потеря для Украины: Мудрик рискует пропустить молодежное Евро из-за травмы

Вингер Челси был настроен зажечь на европейском первенстве U21. Впрочем, Михаил получил повреждение в национальной команде и может не попасть на турнир.

Уже в среду 21 июня сборная Украины U21 начнет выступления на молодежном чемпионате Европы. Соперниками "сине-желтых" будут Хорватия, Испания и Румыния.

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В состав молодежки Руслан Ротань вызвал четырех игроков национальной команды. Среди них есть и вингер Челси Михаил Мудрик, который обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.

Впрочем, в последнем матче сборной против Мальты Михаил не принял участия. Как заявил главный тренер Сергей Ребров, онгер получил травму и теперь рискует пропустить молодежное Евро.

Михаил почувствовал на тренировке проблемы с икроножной мышцей. Он попробовал разминать, говорил, что все хорошо. Но перед тем, как я хотел выпускать его на поле, он сказал. что не может. Он почувствовал это. Поэтому под большим вопросом его участие в Евро. Ему решать, он очень хочет уехать,

– заявил Сергей Ребров.

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Отметим, что и без Михаила национальная сборная Украины смогла одолеть Мальту со счетом 1:0. Победный гол по пенальти провел Виктор Цыганков. После этой игры "сине-желтые" закрепились на второй строчке в группе отбора к Евро-2024.

. Михаил наиграл 14 матчей за сборную Украины U21. На его счету три гола и два ассиста.