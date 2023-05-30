Твои планы лучше моих мечт, – Мудрик обратился к Богу после провального старта в Челси

Сезон-2022/2023в АПЛ окончен. Лондонское Челси наконец-то выдохнуло после провального года.

Лондонский клуб по итогам 38 туров АПЛ набрал 44 балла и занял лишь 12-е место в турнирной таблице. Это далеко не тот результат, на который надеялись "синие". В матче против МЮ фанаты "аристократов" доказали команде, уже привыкшей к поражениям в прошедшем сезоне.

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Мудрик: "Синие", спасибо вам за поддержку этого сезона

Даже приход Мудрика не помог команде вернуться на победный путь. Михаил вообще неубедительно стартовал в Челси.

После последнего матча сезона против Ньюкасла (1:1) Мудрик опубликовал философскую публикацию в инстаграмме, в которой обратился к Богу и поблагодарил Челси за поддержку. Отметим, что Мудрик просидел весь поединок против "сорок" на скамейке запасных.

Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. "Синие", спасибо вам за поддержку этого сезона,

– написал Мудрик.

Михаил стал жертвой обсуждений с момента своего перехода. Однако больше комментариев было отрицательного характера, ведь Мудрик никак не проявил себя за эти шесть месяцев в Лондоне. Говорят, что украинец мог перейти в лондонский клуб ради денег.

15 января Михаил Мудрик официально стал футболистом Челси. Контракт левого вингера с "аристократами" рассчитан до конца июня 2031 года.

В своем первом сезоне за "синих" отыграл 17 матчей, в которых не забивал, но отдал два ассиста. Очень мала результативность от Михаила.

В СМИ летали слухи, что Челси готово рассмотреть предложения по Мудрику.

29 мая Челси получил нового главного тренера. Им стал бывший наставник Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино, с которым заключили соглашение на 2 года с возможностью продлить сотрудничество еще на сезон. Посмотрим, как смена тренера повлияет на Мудрика в Челси.