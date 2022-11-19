Продемонстрировал "бразилию": Мудрик убежал от нескольких соперников и забил гол Днепр-1 – видео

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик открыл счет в матче против Днепр-1. Решающим стал дриблинг игрока и ошибка голкипера соперников.

Мудрик открыл счет в матче на 17-й минуте. Он подхватил мяч недалеко от центральной линии на левом фланге. А после этого решил продемонстрировать то, что уже неоднократно делал в этом сезоне – свой дриблинг. На скорости он обошел нескольких соперников, просто не успевавших за его движениями.

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А дойдя с мячом почти до линии штрафной, решился на удар. Он не был сильным, но голкипер днепрян Макс Валеф ошибся в этом эпизоде. Он не успел как следует среагировать на полет мяча внизу. Так что и отбить его не сумел – только задел рукой, от которой тот и залетел за линию ворот.

Видео гол Мудрика в ворота Днепр-1

Для Мудрика это шестой гол за Шахтер в этом сезоне УПЛ. Также в его активе пять результативных передач.