Мудрик відкрив рахунок у матчі на 17-й хвилині. Він підхопив м'яч неподалік від центральної лінії на лівому фланзі. А після цього вирішив продемонструвати те, що вже неодноразово робив в цьому сезоні – свій дриблінг. На швидкості він обійшов декількох суперників, які просто не встигали за його рухами.

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А дійшовши з м'ячем майже до лінії штрафного майданчика, наважився на удар. Він не був сильним, але голкіпер дніпрян Макс Валеф помилився в цьому епізоді. Він не встиг як слід зреагувати на політ м'яча низом. Тож і відбити його не зумів – лише зачепив рукою, від якої той і залетів за лінію воріт.

Відео гол Мудрика у ворота Дніпро-1

Для Мудрика це шостий гол за Шахтар в цьому сезоні УПЛ. Також в його активі п'ять результативних передач.