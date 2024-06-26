Мудрик пропустит оставшуюся часть Евро-2024: в чем причина

Полузащитник сборной Украины, Михаил Мудрик, пропустит оставшиеся матчи Евро-2024. Стала известна причина отсутствия украинского футболиста.

В среду, 26 июня, Украина сыграла с Бельгией в решающем матче за выход в плей-офф. Михаил Мудрик не попал в стартовый состав на поединок.

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Что случилось с Мудриком

Полузащитник сборной Украины получил травму не связанную с футболом. Игрок получил повреждение во время нагрузок в тренажерном зале.

Виктор Цыганков также пропустит поединок против Бельгии, однако сможет помочь команде в случае выхода в плей-офф.

Отметим, что матч Украина – Бельгия является последним в групповом этапе на Евро-2024. В группе "Е" все команды имеют по 3 очка.